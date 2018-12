Wetter: Im Großteil Österreichs stellen sich Eistage ein

Das dritte Adventwochenende verläuft winterlich kalt und am Samstag fällt im Osten, am Sonntag im Westen etwas Neuschnee. Dazu stellen sich laut den Experten von UBIMET im Großteil des Landes Eistage ein, also auch tagsüber kommt die Temperatur kaum mehr über den Gefrierpunkt hinaus. Die letzte Adventwoche verläuft dann wohl recht ruhig – weder Neuschnee noch kräftiges Tauwetter sind vorerst in Sicht.

Ein Tief über dem Balkan in Verbindung mit einem kleinen Kaltlufttropfen über dem Ostalpenraum sorgen am Samstag in der Osthälfte von Österreich für geringe Neuschneemengen. „Vom Waldviertel bis in die südliche Steiermark schneit es am Samstag immer wieder leicht, somit kann sich auch in den noch schneelosen Gebieten verbreitet eine hauchdünne Schneedecke ausbilden“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

„Am meisten Neuschnee kommt von der Eisenwurzen bis zum Wienerwald zusammen, hier sind 5 bis 10 cm reinster Pulverschnee zu erwarten.“ Von Vorarlberg bis Oberkärnten scheint hingegen nach einer bitterkalten Nacht mit Tiefstwerten bis zu -20 Grad verbreitet die Sonne.