Die Chancen auf weiße Weihnachten steigen

Eine so genannte "Blocking"-Situation über Europa sorgt derzeit dafür, dass ein Atlantik-Tief mit milderer Luft von der kalten und trockenen Kontinentalluft aus Osteuropa blockiert wird. Daher bleibt es in Ostösterreich bis Ende nächster Woche frostig kalt. Nur im Westen sind schon am kommenden Sonntag milldere Temperaturen möglich. "Auch wenn es tagsüber milder sein wird, bleibt der Schnee aufgrund der trockenen Luft großteils liegen", ist Pfurtscheller überzeugt. Im Osten ab 500 Meter und im Westen ab 800 bis 1000 Meter ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es weiße Weihnachtsfeiertage gibt.