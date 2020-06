Heiß, aber heftig: Sommertag endete mit fast 20.000 Blitzen

Und obwohl der heutige Sonntag quer durch Österreich so richtig schön begonnen hat - das wird laut Ubimet nicht so bleiben: Schon am Nachmittag sind von Vorarlberg kommend bis nach Oberösterreich und Teilen der Steiermark erneut heftige Gewitter zu erwarten.

"Beständig unbeständig"

Das wechselhafte Wetter bleibt erhalten, am Montag ist das Land zweigeteilt: Nördlich der Alpen startet man schon beim Aufstehen in der Früh in einen regnerischen Tag, südlich bis ins Burgenland heizt sich die Luft tagsüber noch einmal kräftig auf, es kann bis zu 32 Grad geben. Am Nachmittag drohen dann aber wieder schwere Gewitter.

"Beständig unbeständig" beschreibt Spatzierer die Wetterlage für die Tage darauf: Am Dienstag soll es mit 23 bis 31 Grad Tageshöchsttemperaturen freundlicher werden, am Mittwoch bleiben die Temperaturen ebenfalls auch Hochsommer getrimmt.

Erneute Kaltfront ab Donnerstag

Doch schon ab Donnerstag kündigt sich laut Ubimet vom Westen kommend die nächste Kaltfront an - Unwettergefahr inklusive.