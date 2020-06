Wetter: Auf ins erste Wochenende des Hochsommers

Jetzt ist der Sommer 2020 also wirklich da. Es wartet das erste hochsommerliche Wochenende des Jahres, der Sonntag dürfte der bisher heißeste Tag in diesem Jahr werden. In Wien und Niederösterreich soll es am Sonntag bis zu 32 Grad bekommen. Bereits am Samstag sind im Südosten von Unterkärnten bis ins Südburgenland bis zu 31 Grad möglich.

Die Großwetterlage bleibt aber unbeständig, es handelt sich zum wiederholten Mal nur um eine Stippvisite des Hochsommers. Schon am Sonntagnachmittag erreicht ein Tief Österreich, das sich bis zum Abend auf den Osten ausbreitet, für heftige Gewitter sorgen kann und einen unbeständigen Start in die kommende Woche bringen wird. Ab Mitte der Woche, rechtzeitig zum Start in den Sommermonat Juli, kann es aber wieder heiß werden.