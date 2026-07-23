Regenschauer und Gewitter – aber nächste Hitzewelle schon vor der Tür

Am Morgen hat es zwischen sieben und 17 Grad, untertags klettert das Thermometer auf 17 bis 25 Grad.

Die meisten Schauer sind entlang der Alpennordseite zu erwarten, Regenschauer sind von Oberösterreich bis ins Burgenland zu erwarten. Der Wind bleibt schwach bis mäßig ausgeprägt, im Norden, Osten und in stärkeren Schauern auch lebhaft.

Besonders im Osten Österreichs zeigt sich das Wetter am Donnerstag unbeständig, mit einem Mix aus Wolken, sonnigen Phasen und einigen gewittrigen Regenschauern.

In vielen Teilen des Landes dominiert am Freitag der Sonnenschein und es bleibt auch trocken. Einzig im Nordosten ist es noch unbeständig mit ein paar Regenschauern, im Westen ist von Vorarlberg bis Salzburg mit Sonnenschein zu rechnen.

Zum Abend hin werden die Schauer und Wolken auch dort langsam weniger. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand zeitweise lebhaft. Die Tiefsttemperaturen betragen laut Prognose der Geosphere fünf bis 16 Grad, die Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

Richtung Wochenende wird es dann aber wieder richtig warm. Am Samstag scheint besonders im Norden und im Osten häufig die Sonne, einige vereinzelte Gewitter sind von Vorarlberg bis ins Salzburger Bergland zu erwarten, die Tageshöchsttemperaturen liegen schon bei bis zu 30 Grad.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Sonntag - 30 Grad bei lokalen Regenschauern, auch im Osten Österreichs.

„Da kommt noch was, und es kommt wohl dicke“

Aber: „Da kommt noch was, und es kommt wohl dicke“ - so jedenfalls kündigte ORF-Meteorologe Markus Wadsak die nächste Hitzewelle an. Spätestens auf den 31. Juli datiert der ORF-Wetterexperte den Beginn der nächsten Hitzewelle, dann laut Wadsak wieder mit „sehr hohen Temperaturen“.

Dieser Zeitraum Anfang August werde nicht umsonst traditionell auch als Hochsommer oder Hundstage bezeichnet.

Zuletzt hatte es erst Mitte Juli wieder bis zu 39 Grad, in Wien wurde erst Ende Juni der Allzeit-Hitzerekord gebrochen. Erstmals in der Stadtgeschichte wurden damals 40 Grad gemessen.