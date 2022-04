Wetter: Es wird wieder sonnig und warm

Von Westen her dreht die Strömung am Dienstag auf Süd, damit wird es auf allen Höhen deutlich milder, alpennordseitig auch leicht föhnig. Am Alpenostrand lebt damit der Wind aus östlichen Richtungen spürbar auf. Insgesamt bleibt es tagsüber recht sonnig, allein im Westen ziehen mittelhohe Wolkenfelder vorüber. Frühtemperaturen minus drei bis plus drei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 23 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

Zur Wochenmitte sorgt hoher Luftdruck in den meisten Landesteilen am Mittwoch noch einmal für strahlend sonniges und trockenes Wetter. Dünne Schleierwolken, die zeitweise den Himmel zieren, stören wohl kaum. Nur in Vorarlberg und Tirol machen sich nachmittags über den Berggipfeln mitunter ein paar Quellwolken bemerkbar. Die Wahrscheinlichkeit für den einen oder anderen kurzen Schauer ist jedoch gering. Der Wind aus Ost bis Süd weht vor allem im Wiener Becken und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft. Nach null bis neun Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf 17 bis 25 Grad, erneut ist es im Westen am wärmsten.