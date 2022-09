Wetter: Ein kurzer Lichtblick im grauen Herbst

Ein blauer Himmel, auf dem keine Wolke in Sicht ist. Sonnenstrahlen, die die sich langsam verfärbenden Blätter leuchten lassen. Und angenehme Temperaturen, die zu Spaziergängen einladen, bei denen schon ein bisschen Laub unter den Schuhen raschelt. Stellt man sich nicht so den September, den Altweibersommer vor?

Doch in den vergangenen Tagen ist von schönem Spätsommerwetter keine Spur: Bewölkt, windig, regnerisch und kalt war es, teilweise lagen die Temperaturen schon unter zehn Grad.

Doch der Wetterdienst Ubimet beruhigt: Derzeit liegen die Septemberwerte im normalen Bereich. „Dass wir in diesem Monat wechselnde Wetterphasen haben, ist nichts Ungewöhnliches“, heißt es vom Meteorologen Konstantin Brandes. Geändert habe sich nur, dass Wetterlagen zunehmend beständiger werden: „Oft halten sie sich mehrere Tage.“

Kalte Nordwest-Strömung

So wie jene Nordwest-Strömung, die Österreich schon seit Tagen in einen kalten Mantel hüllt. „Im Großen und Ganzen kann man sagen, so wie es gestern und vorgestern war, so wird es auch heute sein“, gibt Brandes einen Ausblick auf den Mittwoch.

Vielerorts bleibt es regnerisch, der lebhafte Wind aus Nordwest bläst weiterhin und auch die Temperaturen bleiben unterkühlt: 9 bis 18 Grad sind die am Mittwoch erwarteten Höchstwerte. Über die mildesten Temperaturen dürfen sich der Süden des Burgenlands sowie die Südoststeiermark freuen. Am kältesten wird es in den höheren Lagen der Voralpen vom Arlberg bis Mariazell.

Dass im Westen die ersten Berge schon mit Schnee angezuckert sind, sei deshalb kein Wunder: Die Schneefallgrenze lag durch die Kälte bei etwa 1.500 Metern. Nun dürften die Temperaturen aber wieder sanft ansteigen.