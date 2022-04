Wetter: Das Wochenende bringt Regenschauer

Nach einem sonnigen Start ins Wochenende breitet sich in den nächsten Tagen in Österreich zunehmend ein unbeständiges und schaueranfälliges Wetter aus. Das berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Osten des Landes bleibt über das Wochenende für Freiluftaktivitäten im Vorteil: Dort sollte es weitgehend trocken bleiben.

Am Freitag ist noch schwacher Hochdruckeinfluss vorherrschend. Mit diesem präsentiert sich das Wetter überwiegend sonnig und trocken. Speziell im Osten und Südosten muss jedoch ab Mittag mit mehr Quellwolken gerechnet werden. Die Neigung zu Schauern bleibt bis zum Abend aber gering.

Es weht generell nur schwacher Wind, lediglich am Alpenostrand bläst mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und acht Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 15 bis 23 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen des Landes.

Regen breitet sich aus

In Vorarlberg und in Tirol startet der Samstag bereits mit dichten Wolken. Diese breiten sich im Tagesverlauf langsam in Richtung Salzburg und Osttirol aus. Außerdem muss mit den Wolken mit einsetzendem Regen und mit Regenschauern gerechnet werden.

Weiter im Osten und Südosten beginnt der Tag hingegen sonnig. Nachmittags zieren jedoch immer öfters harmlose Quellwolken den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Zwei bis acht Grad zeigt das Thermometer in der Früh, 13 bis 22 Grad maximal am Nachmittag.