Wolfsabschuss im Mölltal: "Da hilft nur mehr das Heer oder die Exekutive"

Morddrohungen bei Abschuss

Mario Deutschmann, Verwaltungsdirektor der Kärntner Jägerschaft, und ebenfalls Teil der Diskussion, hat darauf eine klare Antwort: "Der Wolf ist Wild im Sinne des Kärntner Jagdgesetzes und fällt somit klar unter unsere Zuständigkeit."

Doch will ein Jäger in Kärnten überhaupt einen Wolf schießen? Spricht man mit Jägern außerhalb der Turnhalle über dieses Thema, erhält man immer wieder eine Antwort: Zu groß sei die Angst vor Anfeindungen und Morddrohungen. Dies hätten auch Fälle aus der Vergangenheit bewiesen. So wie jener im Jahr 2014 in Greifenburg, als ein Bauer einen Wolf, der sich in seinem Stall eingenistet und Tiere gerissen hatte, erschoss. "Die haben den Stall vollgeschmiert und ihn massiv bedroht", sagt Roman Kirnbauer, Wolfsbeauftragter des Landes Kärntens.

Von Seiten der Kärntner Jägerschaft wird man nicht müde zu betonen, dass man voll und ganz hinter den Jägern stehen würde. "Solange alles im rechtlichen Rahmen erfolgt", sagt Verwaltungsdirektor Deutschmann. Apropos rechtliches: Bis 11. Mai darf laut Verordnung der Risikowolf in Stall bejagt werden. Die Genehmigung setzt voraus, dass sich der Wolf erneut in einem Umkreis von weniger als 200 Meter von vom Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen und Viehweiden aufhält, heißt es in der Mitteilung aus dem Büro des Jagdreferenten Martin Gruber (ÖVP).

Dreistufiges Seminar: Wie erschießt man einen Wolf

Doch wie bejagt man einen Wolf richtig, der als extrem intelligent gilt? Auch darauf hat die Jägerschaft eine Antwort. In den kommenden Wochen soll es eigene "Wolfs-Abschuss-Schulungen" für die Jäger in den betroffenen Regionen geben. In einem dreistufigen Modus: Rechtliches, Infos von einem Wildbiologen, wie denn der Wolf so tickt und schließlich ein Erfahrungsaustausch mit einem Jäger, der das Tier außerhalb Österreichs bereits bejagt hat. Auch sei man an das Land mit der Bitte herangetreten, dass man den Wolf mittels Nachtsichtgeräten bejagen dürfe. Eine Entscheidung in der Causa steht aber noch aus.

Kritik an Wien und Brüssel

Dass die Staller mit ihrer Meinung im Turnsaal provozieren, ist ihnen bewusst: "Aber der Ärger bei uns ist maßlos, wenn uns die Leute aus Wien oder Brüssel erklären, wie wir unsere Zäune zum Schutz gegen den Wolf bauen sollen. Die kennen den Wolf aus dem Zoo, oder dem Märchen. Papier und Realität sind zwei paar Dinge. Auf den Almen wird das ein grauenvoller Sommer, wenn das so weiter geht", sagt ein Bauer.

Sollte es wirklich zum Abschuss des Tieres kommen, was etwa im vergangenen Jahr bei einem Problemwolf auf Almen im Gailtal und in Oberdrauburg nicht gelungen war, bleibt die Frage, wie es dann weitergeht. "Tuts mir halt einen Gefallen und legts den Kadaver dann nicht beim Kirchenwirt auf den Tisch oder postets Fotos in sozialen Medien", sagt Deutschmann.

Whats-App-Gruppen gegen Wolf

Soweit sind die Gedanken in Stall noch nicht. Hier steht im Moment die Organisation im Vordergrund. Eigene Whats-App-Gruppen bei Wolfssichtung werden angedacht, um dann schnell einen Jäger - denn nur dieser darf das Tier schießen - zu informieren. Manch einem scheint das nicht schnell genug zu gehen. Die Frau in der dritten Reihe, die gleich rechts unter den Turnringen sitzt, hält es da lieber mit einem vermeintlichen Ausspruch des Salzburger Landeshauptmanns. "Beim Wolf kann es nur die 4S geben: Sehen, Schießen, Schaufel, Schweigen."