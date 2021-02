Weststrecke: Streit um weniger Züge

„Um den Anforderungen an die Abstandsregeln einigermaßen gerecht werden zu können, müssten in dieser Situation sogar noch mehr Zugverbindungen bestellt werden. So aber muss der Zugverkehr umgehend reduziert werden.“ Man riskiere den nächsten Lockdown, der deutlich teurer wird.

Die Reaktionen aus den betroffenen Bundesländern sind eindeutig: „Die Ausdünnung des Angebots auf der Westbahnstrecke inmitten der Corona-Pandemie zeigt einmal mehr, dass die Bundesregierung den ArbeitnehmerInnen keine Wertschätzung entgegenbringt“, heißt es seitens der Arbeiterkammer Niederösterreich. Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer appelliert an das Finanzministerium, die Finanzierung zu sichern.

Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) sieht „innerkoalitionäre Machtspielchen“ auf dem Rücken der Pendler.

Kritik kommt aber auch von der ÖVP – konkret vom Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der allerdings die ÖBB in die Pflicht nimmt: „Wir werden diesen Schritt sicher nicht so hinnehmen.“ Die ÖBB hätten auch eine gesellschaftliche Verantwortung.