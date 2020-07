Neue Gleise sorgen auf der Westbahnstrecke für Verspätungen

Der wichtigste Teil der Bauarbeiten auf der Westbahnstrecke betrifft nur einige, insgesamt zehn Kilometer lange, Abschnitte. Die Auswirkungen der Gleis- und Weichenerneuerungen, die am Samstag starten, werden aber auf den gesamten 312 Kilometern der Strecke bis zum 4. September spürbar sein. In Salzburg startende Fernverkehrszüge kommen in diesem Zeitraum um bis zu 30 Minuten später in Wien an. In der Gegenrichtung wird die Abfahrtszeit in Wien um bis zu 30 Minuten vorverlegt, damit die Züge Salzburg wieder pünktlich erreichen.

Alle Verzögerungen sind in den Ersatzfahrplan aber bereits eingearbeitet, die vorübergehenden Abfahrts- und Ankunftszeiten in den Sommermonaten sollten dann stimmen. Gearbeitet wird in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg an 45 Weichen und zehn Kilometern Gleisen.