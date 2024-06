So will die private Westbahn nun auch die Südbahn erobern

Demnach möchte die Westbahn 250-km/h Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen. Das Modell "Stadler Smile" (für „Schneller Mehrsystemfähiger Innovativer Leichter Expresszug“) ist notwendig, da die im Westen genutzten doppelstöckigen Garnituren nicht durch die Tunnels im Süden passen sollen und auch die enge Semmeringstrecke problematisch ist.

Offenbar wird das Wagenmaterial angemietet, weil es für einen Neukauf zu knapp wäre. In einem Zug mit elf Wagen finden jedenfalls 422 Passagiere Platz, etwa so viele wie in einem Railjet der ersten Generation der ÖBB. Angeboten werden drei Klassen. In Fachkreisen wird der "Smile" auch "Giruno" genannt. Eingesetzt wird dieser bisher nur von der Schweiz Bahn (SBB), er hat allerdings bereits eine Zulassung für Österreich.