Kritik am neuen ÖBB-Railjet: Ärger über Türen und das Müllkonzept

Bei den ÖBB heißt es dazu: „Die Gänge sind leicht enger als in den herkömmlichen Railjet, weil wir zugunsten des Fahrgastkomforts im Railjet der neuen Generation in der Economy Class breitere Sitze eingebaut haben. Die Mindestdurchgangsbreite wurde natürlich eingehalten.“ Die Türen „bieten Niederflureinstieg an und sind deutlich breiter als bei den anderen Railjets. Dadurch erfolgt der Fahrgastwechsel pro Tür deutlich schneller. Wir halten alle normativen und gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Evakuierung ein. Das Fahrzeug wurde auch im Rahmen der Zulassung strengstens überprüft und mit diesem Türkonzept zugelassen.“ Fahrzeuge mit nur einer Türe pro Wagenseite wären zudem bereits erfolgreich anderswo im Einsatz.

Zweites Ärgernis ist das Müllkonzept. So gibt es auf den Plätzen keine Abfalleimer mehr, sondern nur noch Papiersackerl, selbst in den teuren Klassen. Am Waggonende gibt es nur einen Mülleimer, der aber rasch überläuft. So muss der Abfall irgendwo beim Sitzplatz verstaut werden, mitunter stundenlang.