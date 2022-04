Als in der Corona-Krise viele Unternehmen in finanzielle Nöte kamen, hat man Hilfsleistungen und Förderungen erfunden – niemand hat aufs Geld geschaut. Jetzt, wenn es die Privaten trifft, wollen Sie „die Budgets in Strukturen halten“. Das muss man nicht verstehen, oder?

Der Vergleich ist unrichtig. In den vergangenen zwei Jahren stand unsere Stadt als Gesamtkunstwerk auf dem Prüfstand. Wir haben das gemeistert. Von Wirtschaftshilfen hat auch der Arbeitsmarkt profitiert, wir haben einen Höchststand an unselbstständig Beschäftigten und eine niedrige Arbeitslosenquote. Wir nehmen auch bei der Inflation unsere Verantwortung wahr. Wir haben 50 Millionen Euro für die Energiekostenpauschale von 200 Euro budgetiert, die sozial Schwächere erhalten, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Und wir unterstützen Haushalte, die sich wichtige Rechnungen nicht mehr leisten können – bis in den Mittelstand hinein.

Die Richtwertmieten steigen um 6 Prozent, das betrifft auch 80.000 Gemeindewohnungen in Wien. Die Opposition hat angemerkt, dass die Stadt diese Erhöhung im Gemeindebau gar nicht umsetzen müsste. Graz macht es vor und erhöht nicht.

Wien muss sich nicht vor Graz verstecken – und auch nicht vor anderen Metropolen in Europa. Das Wohnen in Wien ist um bis zu 40 Prozent günstiger als anderswo. Aber erneut: Auch das bedarf einer Pflege und Instandhaltung.

Wien will die Energiewende bis 2040 schaffen. Mit Blick auf die Weltenlage: Kommen der Umstieg auf Erneuerbare Energien und der Abschied aus der russischen Abhängigkeit nicht etwas spät?

Ich bin sicher nicht derjenige, der den einstigen Verantwortlichen ausrichtet, dass sie zu langsam waren. Es sind in Wien viele Projekte in Umsetzung – wir planen die größte Wärmepumpe Mitteleuropas, arbeiten an der Geothermie und schicken Wasserstoffbusse durch die Stadt. Den Krieg, der uns alle fassungslos macht, konnte niemand vorhersehen.

Hat man Wladimir Putin zu blind vertraut?

Nein, das nun jemandem vorzuwerfen, wäre überheblich. Auch andere europäische Staaten haben das nicht kommen sehen. Ganz im Gegenteil: North Stream 2 zeigt, dass man sogar noch enger mit der Russischen Föderation arbeiten wollte. Umso erschütterter sind wir, dass wir einen Krieg erleben, den sich diese Generation nicht mehr vorstellen konnte. Das ist ein Erdbeben, auf das wir reagieren müssen. Ich würde mir wünschen, dass sich Wien als Drehscheibe für den Frieden sogar noch stärker einbringt.