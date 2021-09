Wer kauft sich ein Hoch? Spenden mit persönlicher Note

Mit wesentlich weniger Vorsichtsmaßnahmen zu knipsen wären Bilder der „Patenkinder“ in Form von Bäumen, Rosen oder Parkbänken. Auch in solchen Bereichen sind Sponsorings möglich.

Einem Kind Gutes tun kann man mit einer Patenschaft für SOS-Kinderdörfer: Mit einem Euro pro Tag bekommen Kinder und Jugendliche weltweit ein Zuhause, Zugang zu Bildung und medizinische Versorgung.

Weltweite Hilfe für die Kleinsten

Aus dem ersten Kinderdorf in Imst in Tirol 1949 von Hermann Gmeiner errichtet wurde eine Institution, die weltweit tätig ist: SOS-Kinderdörfer geben mittlerweile Kindern in 137 Ländern ein Heim und Chance auf Bildung. Inzwischen gibt es 550 SOS-Kinderdörfer und zusätzlich mehr als 1.500 unterschiedliche Programme, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen: Dazu zählen Sozialzentren ebenso wie medizinische Einrichtungen.