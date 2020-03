Wer ist die schönste Katze im ganzen Land?

Es gibt sie auch in Zeiten des Coronavirus noch: Jene Orte, an denen alles vergessen scheint und voller Fokus auf das Hier und Jetzt absolute Priorität hat. Devon Rex, Burma, Bengal, Maine Coon, Perser, Ragdoll oder Abessinier: Bei der Internationalen Katzenausstellung, die aktuell in Wien stattgefunden hat, traten rund 200 Rassekatzen gegeneinander an.

Und auch wenn nicht jeder Besitzer und Züchter den Namen seiner Katze wusste, so war eines klar: Emotion pur war angesagt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Klub der Katzenfreunde Österreichs (KKÖ). „Die Katze muss eine gewisse Grundeinstellung haben und nett sein“, sagte einer der anwesenden Teilnehmer zum KURIER über den Wettbewerb und die Voraussetzungen, die es für den Sieg braucht.