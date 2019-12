Das ist das liebste Haustier der Österreicher

Am liebsten genießen die Österreicher – und das über alle Altersklassen hinweg – die Gesellschaft einer Katze: 2.034.000 Millionen zählte man 2018. Das bedeutet, zu jedem vierten Haushalt in Österreich gehört eine Mieze. Die Tiere heißen meistens Lilly oder Leo. Das sind nämlich, einer Umfrage des Haustierregister TASSO zufolge, die beliebtesten Katzennamen.

Ihre Hunde nennen die Österreicher am ehesten Luna oder Balu. Allerdings gibt es davon deutlich weniger als Katzen, nicht einmal halb so viele: Genau sind es 827.000. In Mode sind übrigens eher kleinere Hunde: 29 Prozent aller Hunde wiegen zwischen fünf und zehn Kilogramm, wie Zwergschnauzer oder Terrier.