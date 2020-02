Wenn Wiener jodeln: Das „Hu-jolo-huu“ in der Stadt

Bei gejauchztem „Juhuhu-hui!“ oder „Hu-jolo-huu!“ denkt man oft an Menschen in Tracht und schneebedeckte Alpen, vielleicht an die Trapp-Familie, jedenfalls ans Land. Dabei hat das Jodeln auch eine städtische Tradition.

2010 wurde der Dudler, so nennt sich die Wiener Form des Jodelns, sogar in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbe Österreichs aufgenommen. Er gilt als kunstvoller, verzierter und komplexer als die alpenländische Variante und hat sich vor allem in den Heurigebezirken Ottakring und Hernals als fester Bestandteil der Gesangskultur entwickelt. Beim Heurigen ist er heute nur selten zu hören, dafür auf Konzertbühnen.