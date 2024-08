Wenn Schwimmbäder auf dem Trockenen sitzen

Wie in Axams sind viele dieser Anlagen in die Jahre gekommen. Gleichzeitig wird das Geld in den Gemeindekassen immer knapper. Allein in Tirol wurden in den vergangenen Jahren über 60 Bäder geschlossen. Nicht nur in diesem Bundesland fehlt es zunehmend an Schwimmflächen. „Wir wissen, dass die Hälfte der Volksschulkinder nicht über ausreichend gute Schwimmkenntnisse verfügt. Es gibt aber sehr oft sehr weite Anfahrten für Schulklassen, um überhaupt den vorgeschriebenen Schwimmunterricht absolvieren zu können“, sagt Staska.