Bädersterben: "Wir sperren nicht mehr auf, wenn uns das Land nicht hilft"

69 Schwimmbäder haben in Tirol zwischen 2011 und 2022 dichtgemacht. Allein 2023 waren es drei weitere. Wollte in den 1970er-Jahren jeder Tourismusort, der etwas auf sich gehalten hat, so eine Einrichtung im Angebot haben, sind sie heute ein finanzieller Klotz am Bein der Standortgemeinden.

Mit der Energiekrise war so richtig Feuer am Dach und in Tirol kamen weitere Bäder wegen der gestiegenen Kosten an die Kippe. Gleichzeitig fehlt es zunehmend an ausreichend Wasserflächen, damit Kinder Schwimmen lernen können. Branchen- und Gemeindevertreter sehen zuallererst das Land in der Pflicht, mit Unterstützung weitere Schließungen zu verhindern.

Land will Plan vorstellen

Am späten Dienstagnachmittag wollen ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle und SPÖ-Sportlandesrat Georg Dornauer nun endlich eine Bäderstudie präsentieren, die seit Monaten überfällig ist. Die Erwartungshaltung der betroffenen Bürgermeister ist klar: "Wir brauchen finanzielle Unterstützung", sagt Thomas Suitner.