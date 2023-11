Schließungswelle in Tiroler Bädern trifft Landesregierung

Hiobsbotschaften

Für eine ganze Reihe dieser Einrichtungen kommt der Aufschrei wohl zu spät. Allein im Laufe des heurigen Jahres wurden die Hallenbäder in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel), Ehrwald im Außerfern, Neustift im Stubaital dichtgemacht.

Besonders symbolträchtig für das „Sportland“ Tirol sind zwei Hiobsbotschaften aus dem Herbst. Ausgerechnet in zwei Olympia-Orte, in denen im Zuge der Winterspiele 1976 jeweils ein Schwimmbad eröffnet wurde, machen diese dicht.

In Axams – einst Schauplatz der Skirennen – wurde vor dem Winterbetrieb die Reißleine gezogen, in Seefeld – Austragungsort der nordischen Bewerbe – ist nach diesem Winter Schluss.

„Das werden die Leute nicht vergessen“, war sich Petra Wohlfahrtstätter gewiss. In dem Land mit den höchsten Lebenshaltungskosten und „dafür Transit und Urlauberstau am Wochenende“ werde den Menschen immer erzählt: „Ihr habt was von der touristischen Infrastruktur.“

Das träfe in hohem Maß auf die Bäder zu. „Das ist ein gesundes, erholsames und vor allem leistbares Freizeitvergnügen.“ Die Grünen erneuerten ihre Forderung nach einem „Schwimmbad-Euro“.