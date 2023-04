Tiroler Bäder fordern Landesmittel für laufenden Betrieb

Die Tiroler Bäder- und Saunabetriebe haben am Mittwoch von der Landespolitik finanzielle Unterstützung für den laufenden Betrieb gefordert. Ulrich Mayerhofer, Berufsgruppenobmann der Tiroler Bäder in der Wirtschaftskammer, meinte in einer Aussendung, dass zwölf Mio. Euro jährlich nötig seien. Grund für die schwierige Situation seien gestiegene Energiekosten, Fachkräftemangel sowie die allgemeine Teuerung - dieser Mix sei "existenzbedrohend".