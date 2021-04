Strategiewechsel in Migrationspolitik: Charterflüge für Illegale vom Westbalkan

Die Erklärung findet sich aber vor allem auch an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Hier, wo tausende Migranten vor den Toren Kroatiens an der längsten Außengrenze der EU zu Lande auf ihren Einlass in die Europäische Union warten. Besonders angespannt ist die Lage im Norden Bosniens im Kanton Una-Sana mit der Hauptstadt.

Laut Schätzungen der bosnischen Polizei befinden sich derzeit zwischen 6.000 und 7.000 Migranten in Bosnien, nur 4.500 davon sind in Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Hilfsorganisationen machen regelmäßig auf die schwierige humanitäre Situation für die Schutzsuchenden in Bosnien aufmerksam.

Training in Österreich

Der rot-weiß-rote Plan für diese Menschen ist ein klarer: Bereits im Mai/Juni sollen bosnische Vertreter für Trainings zum Thema „Rückführung illegaler Migranten“ in Wien eintreffen. Geschult werden in einem ersten Schritt 50 Personen aus Bosnien von der Spezialeinheit Cobra etwa dafür, wie man bei Rückführungsflügen die Sicherheit gewährleistet. In weiteren Modulen geht es dann um Workshops zur Rückkehrvorbereitung, Dokumentenbeschaffung oder einen Workshop über die Organisation eines Charters.

Apropos Charter: Wie Charterflüge in Realität ablaufen, sollen die Bosnier ebenfalls bei ihrem Besuch in Wien lernen. Indem sie zunächst beobachten und dann vor Ort selbst in die Realität umsetzen. Alles abhängig davon, wie sich die Corona-Lage entwickelt und wann wieder Abschiebeflüge stattfinden werden.