Weihnachtsverkehr rollt: Staus und Unfälle auf glatten Straßen

Zahlreiche Probleme auf den Straßen

Verbreitete Niederschläge machten den Autofahrern die Reise in den Urlaub schwer.

Speziell im Mühlviertel, in der Buckligen Welt, im Wechselgebiet und im Mittelburgenland sorgten Schneefälle für Probleme auf den Straßen, so der ÖAMTC. So war die Mühlviertler Straße (B310) wegen eines querstehenden Lkw im Raum Vierzehn blockiert. Auf den glatten Straßen ereigneten sich immer wieder Unfälle, wie etwa im Wechselabschnitt der A2 oder der Burgenland Schnellstraße (S31) bei Sieggraben.

➤ Mehr lesen: Volle ÖBB-Züge und Buchungsprobleme vor Weihnachten

Im ohnehin sehr dichten Verkehr auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Ungarn brachte ein Unfall bei Parndorf den Verkehr zum Erliegen. In weiterer Folge verzeichnete der Club abschnittsweise Stop-and-Go bis zur Grenze bei Nickelsdorf. In Oberösterreich musste in den frühen Morgenstunden ein Lkw abgeschleppt werden. Die Pyhrn Autobahn (A9) war Richtung Linz zwischen Klaus und Inzersdorf gesperrt.

➤ Mehr lesen: Sturm sorgte für Hunderte Einsätze: In NÖ wurde Jäger von Baum erschlagen