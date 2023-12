Sturm sorgte für zahlreiche Einsätze in ganz Österreich

In Summe mussten zirka 3.400 Einsatzkräfte von 230 Feuerwehren rund 400 Einsätze abarbeiten. Vorwiegend betroffen seien das Inn-, Hausruck- und Traunviertel gewesen. Besonderer Hotspot sei aber die Stadtgemeinde Bad Ischl gewesen, heißt es in einer Aussendung.

Die Ursachen für die Einsätze

Die Hauptursachen für die Einsätze seien umgestürzte Bäume, gerissene Stromleitungen und beschädigte PV-Anlagen gewesen. In der Gemeinde Redleiten (Bezirk Vöcklabruck) etwa wurde ein Fahrzeug von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Alle Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. In Wels wurde das Dach einer Volksschule im Stadtteil Pernau abgedeckt. Die Feuerwehr war dort mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. In der Gemeinde Hartkirchen ist eine Siedlung mit 8 Häusern aktuell nicht erreichbar, da mehrere Bäume die einzige Zufahrtsstraße blockieren.

Das stürmische Wetter soll noch bis Samstag anhalten, auf den Bergen können Windspitzen bis zu 120 km/h erreicht werden.

Auch in Wien gab es mehr Arbeit für die Feuerwehr. Von 210 Einsätzen waren 80 auf den Sturm zurückzuführen, hieß es auf APA-Anfrage. Grobe Schäden wurden aber keine verzeichnet.

Verkehrsbehinderungen

Auch der Verkehr in vielen Teilen des Landes wurde teilweise lahmgelegt. Betroffen waren vor allem die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und in der Steiermark die Pyhrn Autobahn (A9), berichtet der ÖAMTC.

Die A10 musste Richtung Villach kurz vor Salzburg Süd wegen umgestürzter Bäume und wegen eines Unfalls gesperrt werden. Die Staus im Frühverkehr reichten bis auf die West Autobahn (A1) zurück. Zahlreiche Unfälle führten zu teilweise massiven Behinderungen auf der A9. Eine Sperre zwischen Trieben und Kalwang sorgte für kilometerlangen Stau, auf der Ausweichstrecke, der B113, ging es ebenfalls nur langsam voran.

Auch in Tirol hat das Schlechtwetter Behinderungen verursacht. So musste die Tiroler Straße (B171) bei Pians nach einem Erdrutsch gesperrt werden. In höheren Lagen wurden in ganz Österreich Schneekettenpflichten verhängt, heißt es beim ÖAMTC.