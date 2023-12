Regen statt Schnee: Wohl wieder keine weiße Weihnacht in Tieflagen

In den neun Landeshauptstädten musste man sich in den letzten Jahren bereits an Weihnachten ohne Schnee gewöhnen. In den vergangenen zehn Jahren war der Boden nur 2021 in Klagenfurt und 2017 in Innsbruck mit Schnee bedeckt. Am längsten wartet man in St. Pölten auf weiße Weihnachten - 2007 lag hier das letzte Mal Schnee am 24. Dezember.

Klimawandel ist schuld

Noch weiter zurückblicken muss man, wenn es darum geht, wann zuletzt alle Landeshauptstädte weiß waren. Das war nämlich 1996 der Fall. Damals war Franz Vranitzky Kanzler, Quit Playing Games (with My Heart) von den Backstreet Boys war auf Platz eins der Charts und Österreich hatte vor kurzem seine erste EU-Wahl hinter sich gebracht.