Wege aus der Salzburger Wohnbau-Preisspirale gefragt

Aktive Bodenpolitik gefordert

Doch gibt es ein Mittel gegen den Trend? Erst kürzlich hatte Salzburgs Planungsstadträtin Barbara Unterkofler (ÖVP) in einem Interview gemeint, die Stadtpolitik sei dagegen „machtlos“. Nicht alle sehen das so. Laut Arbeiterkammer gibt es in der Stadt ein Flächenpotenzial von 90 Hektar für 8.000 Wohnungen.

Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder fordert die bessere Nutzung von Raumordnungsinstrumenten, aktive Bodenpolitik durch das Land und eine bessere Ausschöpfung der Wohnbauförderungsgelder. In den vergangenen Jahren flossen nämlich jedes Jahr mehrere Millionen aus der Wohnbauförderung ins allgemeine Budget.

Struber pflichtet dem zumindest teilweise bei. „Mit der Wohnbauförderung ist man der Preisentwicklung immer hinten nach. Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinden das Heft selbst in die Hand nehmen. Dafür braucht es aktive Bodenpolitik. Dann kann die Gemeinde entscheiden, was auf das Grundstück gebaut wird.“