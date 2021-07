Wechselhaftes Wochenende bei sommerlichen Temperaturen

Am Sonntag erfasst eine Kaltfront das Land von Westen her. In Vorarlberg und Tirol beginnt der Tag damit bereits bedeckt mit Schauern. Sonst gibt es zunächst noch einige Stunden Sonne. Nach und nach breiten sich die Wolken, Regenschauer und Gewitter auf viele Landesteile aus. Am ehesten trocken und am längsten sonnig bleibt es im Nordosten. Die Höchsttemperaturen entsprechen in etwa denen des Vortages.

Montag unbeständig, Dienstag heiß

Montag: Unter Tiefdruckeinfluss startet die neue Woche recht unbeständig. Mit mäßigem bis lebhaftem Wind aus West bis Nordwest ziehen bereits von der Früh weg einige Regenschauer und Gewitter über das Land. Die Sonne zeigt sich dabei nur zeitweise, länger sonnig ist es generell ab den Nachmittagsstunden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 19 Grad. Die höchsten Temperaturen reichen von 20 bis 28 Grad, am wärmsten ist es im Südosten.

Mit steigendem Luftdruck kehrt am Dienstag der Hochsommer zurück. Dazu scheint in ganz Österreich die Sonne, über weite Strecken des Tages zeigt sich der Himmel sogar strahlend blau. Lediglich über den Berggipfeln tauchen am Nachmittag allmählich Quellungen auf. Regenschauer sind selbst dort die Ausnahme. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 25 bis 32 Grad - mit den höchsten Werte im östlichen Flachland.