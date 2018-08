Was sich durch eine Abschaffung der Zeitumstellung ändert

Die EU-Kommission will nun dem Ergebnis einer EU-weiten Umfrage folgen und die Zeitumstellung abschaffen. Was sich dadurch für Sie ändern könnte, und wieso sie überhaupt eingeführt wurde. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Könnte ich durch eine Neuregelung länger schlafen?

Eine Stunde mehr Schlaf gibt es derzeit nur, wenn Ende Oktober die Zeit um 3 Uhr nachts auf 2 Uhr zurückgestellt wird. Dann herrscht wieder die Winterzeit, oder Normalzeit. Immer, wenn Ende März die Uhren auf Sommerzeit gestellt werden, verliert man dafür einmalig eine Stunde.

Ist die Zeitumstellung ungesund? Schließlich ist das wie ein Mini-Jetlag.

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Zeitumstellung sollten nicht überschätzt werden. "Ein Jetlag nach einem Flug ist mit Sicherheit schwerer zu verkraften", sind sich Schlafmediziner einig. Eine Stunde weniger Schlaf (durch die Umstellung im Frühjahr) macht auch nicht dauerhaft weniger leistungsfähig. Nur wenn man über Wochen oder Monate auf eine Stunde Schlaf verzichtet, wäre es ungesund.

Was wollen die Österreicher?

Auch 73 Prozent der Umfrageteilnehmer aus Österreich haben für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Ganz klar ist aber noch nicht, auf welche Zeit man sich auf EU-Ebene nun einigen will. Sollte man sich an der Winterzeit orientieren, hieße das umgekehrt auch, dass man im Sommer am Abend eine Stunde weniger Sonnenlicht genießen könnte. 36 Prozent der Österreicher wünschen sich daher laut einer repräsentativen Umfrage das ganze Jahr Sommerzeit, und würden damit in Kauf nehmen, im Winter in Hinkunft noch in komplett dunkler Nacht aufzustehen, was für die meisten Arbeitnehmer gelten würde. Nur 29 Prozent finden die Winterzeit auf Dauer angenehmer. Vor allem Berufstätige wünschen sich bei der Spectra-Umfrage die Variante "abends länger hell". Die ständige Winterzeit fand bei ihnen den allerwenigsten Anklang, während nicht Arbeitende eher zu dieser Form tendieren. Die KURIER-Leser sehen das übrigens genauso. (Siehe Umfrage).