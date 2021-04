Was Oprah Winfrey mit der Admonter Stiftsbibliothek zu tun hat

Pater Michael-Christian Robitschko O.S.B., Kulturbeauftragter des Benediktinerstiftes Admont, weiß warum: "Sie ist auf einer Plattform auf die Bibliothek gestoßen und war von dem prunkvollen Raum begeistert. Sie selbst war aber noch nie bei uns."

Werbetrommel

Ob das dennoch der Grund für die frühere Öffnung der Stiftsbibliothek ist? "Jein", so der Pater. "Die Nachfrage ist dadurch schon gestiegen. Wir haben aber generell viele Anfragen. Vor allem die Einheimischen haben immer wieder gefragt, wann wir denn wieder aufsperren", sagt Pater Michael-Christian.

Denn prinzipiell ist es so, dass die Stiftsbibliothek jedes Jahr eine kleine Winterpause hält. "Wir sind ein Privatmuseum und haben im Winter nicht so viele Touristen. Da muss man abwägen", sagt Pater Michael-Christian. Zudem benötige man die Zeit auch für das Vorbereiten neuer Ausstellungen. Jedes Jahr werde dann – meist um den Palmsonntag – die Stiftsbibliothek wieder geöffnet. Dieses Jahr aufgrund von Corona etwas verspätet und mit reichlich Auflagen, aber dennoch eine Woche früher als geplant.

Am 17. und 18. April dürfen jeweils von 10 bis 17 Uhr nur Menschen mit Voranmeldung das Stift besuchen. 45 Personen dürfen gleichzeitig drinnen sein. Jeder von ihnen hat eine halbe Stunde Zeit, um die rund 160.000 Bücher zu bestaunen. "So lange verbringen die Leute meist maximal in der Bibliothek", so der Pater. Kontrolliert werde alles mit installierten Zählsystemen. Reservierung erfolgt telefonisch unter 03613 2312 604 oder per E-Mail an museum@stiftadmont.at.

Weitere Ausstellungen öffnen am 24. April

Eine Woche später, am 24. April, werden dann auch die restlichen Admonter Sammlungen und Museen in die diesjährige Saison starten. Das im Jahre 1074 gegründete Benediktinerstift Admont ist das älteste bestehende steirische Kloster und hat eine Anzahl an historischen Sammlungen zu bieten.

Etwa das "Naturhistorische Museum" aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Raritätenschau aus dem Bereich der Fauna, Flora und der Mineralien oder das "Kunsthistorische Museum" mit Exponaten von der Romanik bis zum Barock sowie Objekte aus der kirchlichen Schatzkammer, über die Jahrzehnte hinzugekommen sind auch das Museum für Gegenwartskunst und die Sammlung Schwarz.