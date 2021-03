Fünf Gründe, warum Stars Oprah alles sagen

Was werden Prinz Harry und Herzogin Meghan im Interview mit Oprah Winfrey ausplaudern? In der Nacht auf Sonntag werden wir mehr wissen. Bis jetzt ist nicht viel vom Verlauf des Gesprächs durchgesickert. Aber man darf mit allem rechnen. Immerhin eilt der US-Talk-Show-Queen der Ruf voraus, auch bekanntesten Persönlichkeiten mehr zu entlocken, als diese eigentlich vorhatten.

"King of Pop" Michael Jackson etwa plauderte bei Oprah 1993 frank und frei über seine sich damals schon abzeichnende Sucht nach Schönheitsoperationen. Tom Cruise tanzte 2006 auf dem Sofa vor Oprah nicht wie ein Actionheld, sondern vor Freude über sein Liebesglück mit Katie Holmes. Radrennprofi Lance Armstrong gestand seine Dopingsünden ausgerechnet bei ihr. Und wo gab David Arquette nach seiner Scheidung von Courtney Cox sein erstes Interview? Richtig, in der "Oprah Winfrey Show".

Aber warum machen sie das? Besser gesagt: Warum machen die Stars und Promis das noch immer. Denn die "The Oprah Winfrey Show" ist seit 2011 Geschichte. 25 Jahre lang hatte sie unter diesem Titel in insgesamt 4.500 Sendungen alle zu Gast, die von Rang und Namen sind. Und wurde so längst selbst zum Star. Und von Promi zu Promi redet es sich eben lockerer als von Reporter zu Star.