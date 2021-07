Warum wir - nicht erst seit Corona - so gerne spielen

„Das Pendel schlug in der Krise in allen Verlagen klar in Richtung der Klassiker aus“, sagt Strehl. Nicht, weil es an Auswahl fehlt – bis zu 3.000 Spiele werden jährlich im deutschsprachigen Raum veröffentlicht –, sondern weil Spielemessen ausfielen und Werbekampagnen ins Leere liefen. Spielekäufe seien oft Impulskäufe im Geschäft, so Strehl. Im Lockdown waren diese schwer möglich. Da besann man sich auf Klassiker. Schon vor Corona machten sie 50 Prozent des Marktes aus.

600 Millionen Euro Umsatz

Und dieser Markt wächst nicht erst dem dem Vorjahr, sondern seit rund zehn Jahren. In Deutschland, wo es exaktere Daten gibt, wurden 2019 rund 595 Millionen Euro an Spielen umgesetzt, 2012 waren es 400 Millionen Euro. Das hat das Statistik-Portal Statista erhoben. Innerhalb der Branche liegen Gesellschaftsspiele mit einem Marktanteil von 24 Prozent klar vor Outdoor-Spielen, Bausätzen und Puppen.

Dass das so bleibt, daran arbeiten Verlage und Autoren hart. Die Branche geht mit der Zeit und entwirft immer neue, immer ausgefeiltere, komplexere, schönere Spiele. Und das bei einer zugleich hohen Preissensibilität der Kunden. Der Durchschnittskunde ist nicht bereit, mehr als 35 Euro pro Brettspiel auszugeben, sagen Brancheninsider.