Warum ein Österreicher Seegras retten will

Magst du Seepferdchen?“, fragt Manuel Marinelli. Was für eine Frage. Wer mag die nicht.

So oder so ähnlich beginnt der Kärntner Meeresbiologe und Ökologe, den Menschen seine Arbeit zu erklären. Seepferdchen leben in Seegraswiesen, die im Mittelmeer immer weniger werden. Also werden die Seepferdchen weniger.

Marinelli ist seit viereinhalb Jahren mit seiner Segeljacht Independence auf dem Mittelmeer unterwegs. Sie ist ein 13 Meter langes Forschungsschiff, auf dem einige Projekte laufen. 2015 hat er das „Project Manaia“ begründet, eine NGO (Non Profit Organisation) zum Schutz des Meeres. Wissenschaftler können die Jacht nutzen.