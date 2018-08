Warten auf US-Verfahren: „Albtraum für Leo beenden“

Fernsehen, lesen, Einkaufen im Supermarkt. Ein kurzer Spaziergang. So sieht der Tagesablauf des Leo S. aus, denn viel will er nicht mehr von Orange County sehen. „Wir verbringen die meiste Zeit in der Unterkunft“, berichtet der 18-Jährige.

Wer seine Geschichte kennt, versteht: Der Oberösterreicher wurde am 30. Juli in Florida verhaftet und in ein Gefängnis gesteckt, weil er einvernehmlichen Sex mit einer 15-jährigen US-Amerikanerin hatte, seiner Internet-Freundin. Doch in dem Bundesstaat beträgt das Schutzalter für Intimitäten 16 Jahre - und Leo S. drohen nun bis zu 15 Jahre Haft.

Zehn Tage lang saß der Schüler in Haft, wurde von einem Mitinsassen geschlagen, musste sich in Handschellen zur richterlichen Anhörung vorführen lassen. Er musste sich auch gefallen lassen, dass US-Medien seinen vollen Namen und seine Bilder zeigten; etwas, das in Österreich in dieser Form nicht geschehen könnte. Allerdings wäre der Fall in Österreich auch gar kein strafrechtliches Delikt: Hier liegt das Schutzalter für einvernehmlichen Sex bei 14 Jahren.