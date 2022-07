Warnstufe Rot: Unwetter zieht nach Niederösterreich und ins Burgenland

Laut UWZ ist gegen Abend aber schon mit einer Beruhigung der Wetterlage zu rechnen. Vom Bodensee über Oberösterreich bis ins Weinviertel lockert es auf. Am Mittwoch ist von Vorarlberg bis in die Obersteiermark erneut mit vereinzelten Gewittern zu rechnen. Auch am Donnerstag und Freitag wird unbeständiges Wetter erwartet.