Erneut Unwetter mit Murenabgängen in Tirol

Starkregen, Sturm und teils auch Hagel - das prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ab Montagnachmittag für Teile Tirols: Vor allem nahe des Alpenhauptkamms könnten sie heftig ausfallen. Das könne in den bereits vorbelasteten Gebieten südlich des Inns die Schadensgefahr erhöhen, so die ZAMG. Erst vergangenen Freitag kam es etwa im Stubaital zu Überflutungen und Muren.

Und tatsächlich kam es am Montagabend wieder zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen dort, wie Abschnittsfeuerwehrkommandant des Stubaitals, Karl Pajk, auf KURIER-Anfrage bestätigt. So sei Neustift im Stubaital erneut am stärksten betroffen. "Es sind wieder einige Muren abgegangen. Die Landesstraße ab Schaller ist gesperrt. Die Ruetz, unser Hauptfluss, ist ziemlich an der Grenze heroben", schildert Pajk gegen 22 Uhr die Lage. Auch im Obernbergtal seien größere Muren abgegangen. Die Bäche, die am Freitag über die Ufer traten, seien aber noch ruhig.

Auf der Unterbrücke in Schönberg kam es wiederum zu einem Erdrutsch. Ausrücken musste die Feuerwehr auch im Venter Tal, wo sich ebenfalls eine Mure löste. Umgestürzte Bäume beseitigten die Einsatzkräfte auch in Jenbach und Schwaz.

"Die Lage ist stabil, aber was die Nacht bringt, kann man nicht sagen. Gerade jetzt regnet es nicht", so Pajk.

Vorsicht

Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen appellierte Elmar Rizzoli, Leiter der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement des Landes Tirol, bereits Montagvormittag an die Bevölkerung, entsprechend Vorsicht walten zu lassen und "beispielsweise nicht unbedingt notwendige Autofahrten oder Spaziergänge zu vermeiden bzw. von gefährdeten Bereichen wie Fließgewässern Abstand zu halten". Verletzte waren bis Montag gegen 22 Uhr noch keine bekannt.

Pajk forderte die Bevölkerung weiterhin zur Vernunft auf: "Es gilt erhöhte Vorsicht. Nicht in Bachnähe oder auf Brücken aufhalten. Wir sehen immer wieder mit Lampen Schaulustige in Ufernähe gehen. Das ist fahrlässig." Denn Muren können auch mit Verzögerung abgehen.

Währenddessen blieb die Suche nach jenem Pfarrer, der nach schweren Unwettern im Tiroler Stubaital Freitagabend vermisst ist, weiter erfolglos. Abgesucht wurde am Montag das Bachbett der Ruetz, wobei erneut nur Fahrzeugteile seines Autos gefunden wurden.

Von West nach Ost

Am späten Montagabend breitete sich das Gewitter schließlich auch Richtung Osten nach Salzburg aus. Dort gebe es vorerst aber keine gröberen Vorkommnisse hieß es gegen 23.00 Uhr auf Anfrage vom Landesfeuerwehrverband Salzburg. Man sei erst zu einem kleineren Unwetter-Einsatz alarmiert worden.