Warm anziehen: Am Wochenende wird es kalt

Haube, Schal, Mantel und Fäustlinge: In den nächsten Tagen heißt es gut einpacken – und zwar sich selbst. Denn es wird kalt.

Um sich langsam an die winterlichen Verhältnisse gewöhnen zu können, gönnt uns das Wetter aber noch einen (teils trüben) Herbsttag: Der heutige Freitag ist in ganz Österreich von Nebel- und Hochnebelfeldern geprägt. Im Westen blickt am häufigsten die Sonne durch. Am weitesten klettern die Höchsttemperaturen in Mittelgebirgslagen hinauf: Bis zu zehn Grad kann es dort bekommen, im Rest Österreichs liegen die Temperaturen jedoch nur zwischen minus und plus zwei Grad.

Glatteisgefahr

Gleichzeitig verändert sich aber die Großwetterlage: Hoch „Valentin“ über Ungarn schwächt sich rasch ab und wird am Samstag von einem kräftigen Tief namens „Tanja“ abgelöst. Samstagfrüh spürt man bereits mit minus neun bis null Grad die Vorboten. Und auch tagsüber bleibt es mit minus zwei bis plus drei Grad kalt. Hat man Glück und bekommt etwas Sonne ab, könnten sich vier bis acht Grad ausgehen.

Diese scheint am Samstag vor allem in den höheren Lagen. Teilweise kann sie aber auch nach Auflösung der Nebelfelder die Täler erreichen. Im Norden, Osten und Süden wird es jedoch den ganzen Tag eher trüb bleiben, auf den Wiesen bildet sich Reif. Stellenweise kann es auch nieseln. Vorsicht ist deshalb auf den Straßen geboten, denn es herrscht Glatteisgefahr.

Auch Schneeflocken können sich oberhalb von 500 bis 700 Meter Seehöhe bemerkbar machen.