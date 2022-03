Wandersaison beginnt: Sicher über Stock, Stein und Schnee

Es ist Wochenende, Zeit etwas zu unternehmen. Da die Tage länger, die Sonne stärker und die Temperaturen wärmer werden, steigt bei vielen – die es sich über den Winter auf der Couch gemütlich gemacht haben – die Motivation, sich die Beine zu vertreten. Die einen gehen spazieren, die anderen wollen höher hinaus und starten in die erste Frühjahrswanderung.

So manche fühlen sich schon fit für den ersten Gipfelsieg der Saison, sind es tatsächlich aber noch nicht. Und gerade jetzt unterschätzen viele die äußeren Bedingungen.

Ohne Ausrüstung

Dies galt wohl auch für drei 14-jährige Deutsche, die am Donnerstag in Alpinnot gerieten. Geplant war eine Wanderung bei der Riesneralm in der Steiermark. Als es dunkel wurde, waren die Burschen – die ohne alpine Ausrüstung unterwegs waren – jedoch noch nicht zurück im Tal. Stattdessen saßen sie in rund 1.600 Metern Seehöhe im unwegsamen und steilen Gelände fest. Einer der drei war zudem 100 Meter abgestürzt und unbestimmten Grades verletzt. Die Bergrettung musste kommen.

„Die Schneelage in den Bergen ist noch gut. Zwar haben wir deshalb noch mehr Skitourengeher. Im Talbereich beginnt aber langsam die Wandersaison“, stellt Stefan Hochstaffl, Verbandspräsident der österreichischen Bergrettung, sich auf die verändernden Bedingungen ein.