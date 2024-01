Matthias Walkner: Zurück zur Dakar, aber vielleicht auf vier Rädern

Der 37-Jährige hatte sich Anfang Dezember in den USA schwer verletzt: Beim Training für die Rallye Dakar hatte er wegen aufgewirbelten Staubs anderer Fahrer eine fünf Meter hohe Abrisskante übersehen.

Auch Venen betroffen

Der Salzburger krachte in einen Gegenhang, stürzte und verletzte sich schwer, vor allem am linken Bein. "Ich kann mich extrem gut an den Unfall erinnern", schildert er. Direkt nach dem Aufprall habe er gedacht, "cool, ich kann die Beine noch bewegen. und ich bin bei Bewusstsein".

Doch neben zertrümmerten Knochen machten auch zwei Venen Sorgen, die stark beschädigt waren. Nach ersten Operationen noch in den USA wurde er im UKH Graz weiterbehandelt.