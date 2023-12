Schwer verletzt: Matthias Walkner bangt um seine Karriere

Erschütternde Diagnose

Die erste Diagnose seitens der behandelnden US-Ärzte fällt erschütternd aus. Walkner zog sich bei dem Sturz mehrfache, auch offene, Frakturen an Schien- und Wadenbein und am Fuß zu, sowie einen komplexen Trümmerbruch am linken oberen Sprunggelenk. Auch eine Knieverletzung werde vermutet. Die erste Operation am Dienstag sei aber gut verlaufen.