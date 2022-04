"Walk like a President“: Mühlviertler geht viral

„Eigentlich wollte ich berühmte Gänge nachmachen, wie den von Charly Chaplin. Dabei habe ich mich auch am Gang von Barack Obama probiert, und meine Kumpels fanden den am coolsten“ erzählt der Kabarettist und Schauspieler im KURIER-Gespräch. „Dann kam mir Joe Biden in Erinnerung und dass ich immer lachen muss, wenn er sich bewegt.“