Urzeit-Alarm: Die Dinos kommen!

Fakten & Infos

Wo?

Schloss Katzenberg (Katzenberg 1, 4982 Kirchdorf am Inn)

Wann?

Bis 30. 10. ’22: Mi. bis So. 10 bis 17 Uhr (in den Ferien von OÖ und Bayern), außerhalb der Ferien Sa. und So. 10 bis 17 Uhr. Sonderöffnungstage: 18. 4. (Ostermontag), 4. 5., 26. 5., 27. 5., 6. 6., 16. 6., 17. 6., 15. 8.

Kosten?

Zeitfenster-Tickets 15,50 €, Kinder 10,50 € (alle Attraktionen, außer Dinorides, im Eintrittspreis inkludiert), diverse Ermäßigungen, Hunde an der Leine erlaubt