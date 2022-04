Alle 148 Filme wurden vorab von Riedler und Gebetsroither gesichtet, teils in Zusammenarbeit mit Kuratorinnen und Kuratoren. Für die Jugendschiene Yaaas! waren Schülerinnen und Schüler einer Linzer Partnerschule bei der Auswahl beteiligt und besetzen auch die Jury im Wettbewerb. „Wir sind froh, dass wir inhaltlich alles bekommen und untergebracht haben, was wir wollten“. Dazu gehört unter anderem der portugiesische Eröffnungsfilm „Viagem ao Sol/ Journey to the Sun“. Was nur wenige wissen: Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurden rund 5000 Kinder von Österreich nach Portugal geschickt, um sich dort bei Gastfamilien von der Gewalt des Krieges zu erholen. Der Film enthält Archivmaterial aus zahllosen Fotoalben, einige der früheren „Gast-Kinder“ berichten im Film über diese außergewöhnliche Zeit. Und einige werden bei den Terminen am 27. und 28. 4. anwesend sein.

