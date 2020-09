Waldviertler Firma: Stephansdom digital erleben

Eigentlich ist der Stephansdom in seiner vollen Pracht nur in Wien zu sehen. Das änderte nun die Horner Firma Riegl. Virtuell konnte man die Metropolitankirche erst jüngst beim Ars Electronica Festival in Linz sehen.

Bereits seit über zehn Jahren werden dort Erlebnisse aus dem Bereich der „Virtual Reality“, also der virtuellen Realität, ermöglicht. Dieses Mal eben eine 3-D-Tour durch den Stephansdom, die auf einer 21 Milliarden Laserpunkte großen Punktwolke des österreichischen Laserscanner-Herstellers Riegl basiert.

Nikolaus Studnicka von der Firma Riegl erklärt: „Beim typischen Arbeitsablauf mit dem terrestrischen Scanner wird ein sogenannter Panoramascan nach dem anderen aufgenommen. Der Operator trägt den auf einem Dreibeinstativ montierten Scanner (siehe Foto, Anm.) quasi im Minutentakt ungefähr zehn Meter weiter und startet durch Tastendruck den nächsten Scan.“