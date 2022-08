Wahltag und Lauftag: Slalom ins Wahllokal an den Läufern vorbei

Da die Sperren vor allem Fahrbahnen betreffen – und damit Kfz-Lenker –, sollten sich die Probleme beim Weg in eines der 274 Wahllokale aber in Grenzen halten. So gibt es beispielsweise kein Wahllokal, für dessen Erreichung der in dem Sprengel wohnende Grazer die Mur queren müsste. Das wäre tatsächlich knifflig, denn: Die meisten Brücken sind wegen der Laufveranstaltung gesperrt.

Kurze Umwege möglich

In der Innenstadt müssen aber auch Fußgänger mit kurzen Umwegen rechnen. „Wir werden im Vorfeld überlegen, was wir als Stadt tun können“, betont Schwartz, der auf einen Ausweg hinweist: Wem der mögliche Slalomlauf zwischen den Läufern am Sonntag zu stressig ist, könnte per Briefwahl die Stimme abgeben oder am Sonntag mit Wahlkarte ein bequemer zu erreichendes Wahllokal besuchen.

Michael Kummerer, Veranstalter des Graz Marathon, sieht die Doppelbuchung das 9. Oktober mit Wahlen und Laufen gelassen. „Wir werden schauen, ob wir die Situation nicht auch nützen können und positiv integrieren: Erst wählen gehen und dann laufen“, überlegt Kummerer. „Wir werden mit der Stadt eine gute Lösung finden.“