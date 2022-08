Wahlbehörde entscheidet über Platz der VP-Liste "Mattle" am Stimmzettel

Die Landeswahlbehörde besteht aus 13 Mitgliedern: Zwölf Beisitzer (davon drei Richter sowie Vertreter der Parteien gemäß dem Stimmenverhältnis bei der letzten Wahl) und ein Vorsitzender.

Die ÖVP hatte erklärt, die Vorgangsweise vorher mit der Wahlbehörde abgeklärt zu haben, damit die ÖVP nicht als neue Liste gewertet wird und sich am Stimmzettel nicht plötzlich woanders wiederfinde. Die Wählergruppe sei ident mit jener aus dem Jahr 2018, so die Argumentation. Ein Spitzenkandidat brauche seine Partei, die Partei brauche aber auch ihren Spitzenkandidaten, meinte ÖVP-Obmann und Frontmann Anton Mattle.

„Beides hat in unserer Wahlkampagne Platz und beides findet sich auch auf dem Stimmzettel wieder. Wer mich kennt, der weiß, in welcher Partei ich zu Hause bin“, verwies er auch auf die zusätzliche Listenbezeichnung „Anton Mattle Tiroler Volkspartei“ am Stimmzettel.

Konkurrenz ist skeptisch

Der politische Mitbewerber ist offenbar skeptischer. SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer will die Frage vom Verfassungsexperten Heinz Mayer prüfen lassen, wie die Tiroler Tageszeitung (Montagsausgabe) berichtete, denn: „Was wir alle nicht wollen, ist eine Wahlanfechtung.“ Für ihn ist Platz eins für die ÖVP am Stimmzettel noch nicht in Stein gemeißelt.

Der grüne Koalitionspartner Gebi Mair verwies gegenüber der APA auf die Prüfung durch die Landesbehörde. Und kritisierte erneut - wie auch andere Mitbewerber - dass die Volkspartei offenbar den Namen ÖVP verstecken wolle. Auch er wolle unbedingt eine Wahlanfechtung hintanhalten.

Überraschung auf Landesliste

Unterdessen präsentierte die unter schlechten Umfragewerten leidende Tiroler ÖVP am Montag nach dem Landesparteivorstand die restliche Landesliste - nachdem bereits Mitte Juli die ersten sechs Plätze vorgestellt worden waren.