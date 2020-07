Vorsicht vor Ku(h)likitaka: Die Konflikte am Berg nehmen zu

Kühe ändern Verhalten

Zwar gibt es bisher nur wenige bestätigte Fälle aus Oberösterreich und einen aus Salzburg, die Landwirtschaftskammern sind aber alarmiert. „Ich habe zuerst gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Da wird der Hausverstand ganz weit hinten angehängt“, sagt Rupert Quehenberger, Präsident der Salzburger Landwirtschaftskammer.

In Österreich kann man noch nicht von einem Trend sprechen, eine Konsequenz hat das neue Phänomen aber schon jetzt. Der Nutzungskonflikt zwischen Landwirtschaft und Freizeitvergnügen wird ins Virtuelle verlagert. Die Kulikitaka-Videos haben hohe Zugriffszahlen, aber auch ein an die Tänzer gerichtetes Wut-Video eines Bauern sorgt für viel Aufsehen.

Quehenberger erklärt, was das Gefährliche an dem neuen Trend ist: „Erschrecken ist für niemanden gesund. Wenn das in regelmäßigen Abständen passiert, könnten die Kühe annehmen, dass sie vom Menschen immer erschreckt werden und in eine Angriffshaltung gehen. Tiere sind nicht berechenbar.“ Dazu braucht es keine tanzenden Teenager, auch bellende Hunde können Kühe verschrecken.