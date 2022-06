Hitze-Sommer in Sicht: 36 Grad am Wochenende

Besonders im zentralen Bergland, im Osten und Süden sowie im Mühl- und Waldviertel müssen die Bewohner mit kräftigen Regenschauern, Sturmböen sowie Hagel rechnen. Die Höchstwerte liegen zuvor bei 24 bis 31 Grad, am wärmsten ist es im Süden. Dort bleibt es auch am längsten trocken.

Ruhiger wird es dann erst am Freitag: Nur noch an den Karawanken und der Koralpe sind Gewitter möglich. Im Osten weht teils kräftiger Wind. Die Temperaturen bleiben mit 22 bis 30 Grad ähnlich.

Hitze am Wochenende

Richtig heiß wird es dann am Wochenende. An diesem brennt die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Am Samstag sind von Ost nach West schon 26 bis 34 Grad zu erwarten. Das könnte weiten Teilen Österreichs auch die erste Tropennacht bescheren. Heuer kühlte es bis jetzt erst einmal über Nacht nicht unter 20 Grad ab: von 3. auf den 4. Juni in der Wiener Innenstadt.

Am Sonntag klettert das Thermometer dann sogar noch etwas höher: 29 bis 36 Grad seien laut Ubimet möglich. Im Westen kann es am Abend dann auch teilweise zu Wärmegewittern kommen. Eine Änderung im Trend ergibt das aber nicht – auch der Montag beginnt mit Hitze und Werten von 30 bis 36 Grad.