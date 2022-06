Sicher zum Gipfel: Tipps für den Auf- und Abstieg

Rucksack umschnallen, festes Schuhwerk zubinden und rauf auf den Gipfel – jedoch mit Bedacht. Die Wandersaison ist wieder voll angelaufen. Das macht sich auch an der Zahl der Wanderer bemerkbar, die es nur mithilfe der Bergrettung wieder ins Tal schaffen.

Am Samstag saßen Männer beim Hochkönig (Salzburg) fest, weil sie den Rat des Hüttenwirts nicht ernst nahmen. Am Montag verlief sich in Heiligenblut am Großglockner eine 51-jährige Wanderin, weil sie einem Bachlauf folgte. Am Dienstag stürzte ein 53-Jähriger vom Großen Wiesbachhorn (Salzburg) 150 Meter ab. Nur einige Fälle aus jüngster Zeit.

2021 kam es zu 6.183 Einsätzen – ein Rückgang. „Heuer merken wir, dass es wieder anzieht“, so Martin Gurdet, Geschäftsführer der Bergrettung. Je nach Gebiet rücken Einsatzkräfte mehrmals am Tag aus. Dabei könnte jeder die Retter entlasten.