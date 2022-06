Bergsteiger stürzte in Salzburg 150 Meter ab

Beim Abstieg vom Großen Wiesbachhorn (3.564 Meter) in Salzburg ist am Dienstag ein 53-jähriger Bergsteiger verunglückt. Der Mann aus dem Pinzgau rutschte trotz Steigeisen und Pickel am Kaindlgrat aus und stürzte rund 150 Meter über ein Schneefeld und felsdurchsetztes Gelände ab, berichtete die Polizei. Der schwer verletzte Alpinist wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen.